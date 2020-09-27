Власти Армении могут рассмотреть вопрос о признании независимости Нагорного Карабаха

17:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Армении намерено рассмотреть вопрос признания Ереваном независимости Нагорного Карабаха. Об этом в воскресенье заявил в парламенте премьер-министр Никол Пашинян.

"Да, мы должны рассмотреть вопрос признания независимости Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики), в нашей повестке есть такой вопрос. Мы должны очень серьезно это обсудить. Мы рассматриваем все сценарии развития событий", - отметил он.