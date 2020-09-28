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НОВОСТИ

Япония намерена к 2035 году построить завод на Луне

11:05 28.09.2020 Источник: Газета.Ru

Япония запланировала строительство топливного завода на Луне. Об этом сообщает агентство Kyodo. Так, японские специалисты использовать завод в целях освоения земного спутника. Они уточнили, что завод может быть построен на Южном полюсе небесного тела, где ученые ожидают найти залежи льда.

Они отметили, что добытая вода будет расщепляться на кислород и водород, а затем превращена в топливо, которое позволит передвигаться по Луне на расстояния до тысячи километров.

Япония ожидает, что постройка завода будет реализована к 2035 году.  Газета.Ru

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