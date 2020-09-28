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Курс евро на Мосбирже превысил 92 руб. впервые с января 2016 года

17:00 28.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,2% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг отметки в 92,0275 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 16:28 мск.

В последний раз евро поднимался выше 92 руб. в январе 2016 года.

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