Курс евро на Мосбирже превысил 92 руб. впервые с января 2016 года
17:00 28.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,2% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг отметки в 92,0275 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 16:28 мск.
В последний раз евро поднимался выше 92 руб. в январе 2016 года.
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