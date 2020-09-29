Депутаты Госсобрания Республики Алтай внесли вопрос о вотуме недоверия главе региона

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четырнадцать депутатов Госсобрания - Эл Курултай Республики Алтай во вторник внесли на рассмотрение парламента вопрос о вотуме недоверия главе региона Олегу Хорохордину, сообщили ТАСС в региональном парламенте.

"14 депутатов на сессии внесли вопрос о вотуме недоверия главе [региона]", - сказал собеседник агентства, отметив, что депутаты связывают этот шаг с "систематическим неисполнением" руководителем субъекта своих обязанностей.

