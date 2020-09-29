Госдума отклонила законопроект депутатов ЛДПР о пособиях для домохозяек

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании во вторник отклонила законопроект депутатов фракции ЛДПР о ежемесячных выплатах пособий лицам, занятым ведением домашнего хозяйства и нуждающимся в поддержке.

Согласно документу, сумма такой выплаты устанавливается в размере МРОТ (сейчас 12 130 рублей). Право на указанное пособие предлагалось назначать только одному члену семьи, если размер среднедушевого дохода семьи домохозяйки (домохозяина) не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

Законопроект был внесен в Госдуму 1 июня текущего года депутатами фракции ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским, а также сенатором Сергеем Леоновым. Профильный комитет нижней палаты и правительство РФ не поддержали инициативу.