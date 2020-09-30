Потери въездного туризма РФ от закрытия границ к концу года составят $8-9 млрд - РСТ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери российского въездного туризма от закрытия границ составили порядка 7 млрд долларов, к концу года этот показатель может достичь 8-9 млрд долларов. Об этом сообщил журналистам президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

"Потери от закрытия границ для въездного туризма мы оцениваем в порядка 7 млрд долларов, к концу года, я думаю, они будут оцениваться в объеме порядка 8-9 млрд долларов", - сказал Игнатьев.