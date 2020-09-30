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НОВОСТИ

Сметная стоимость головного ледокола "Лидер" - 111,5 млрд руб. - проект бюджета

17:00 30.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сметная стоимость строительства головного ледокола "Лидер" мощностью 120 МВт, который будет строиться на судоверфи "Звезда", составляет 111,524 млрд рублей. Об этом говорится в материалах к проекту бюджета РФ на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Строительство головного ледокола начнется в 2020 году, завершение проекта запланировано на 2027 год.

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