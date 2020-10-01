РФ и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения

17:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Россия и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения. Речь идёт об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога до 15% у источников доходов в виде дивидендов и процентов. Об этом говорится в сообщении российского Минфина.

Ратификация протокола должна состояться до конца года. Его применение начнётся с 1 января.

Ранее аналогичное соглашение Россия подписала с Кипром. Говорит Москва