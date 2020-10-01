РФ и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения
17:40 01.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Россия и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения. Речь идёт об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога до 15% у источников доходов в виде дивидендов и процентов. Об этом говорится в сообщении российского Минфина.
Ратификация протокола должна состояться до конца года. Его применение начнётся с 1 января.
Ранее аналогичное соглашение Россия подписала с Кипром. Говорит Москва
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