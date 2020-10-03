Новый храм близ Минска посетили президент Белоруссии и глава православной церкви
17:10 03.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более полутора тысяч религиозных зданий было построено в Белоруссии за последние четверть века, сообщил в субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он посетил построенную православную церковь в честь святого пророка Иоанна Предтечи в Минском районе, где встретился с новым предстоятелем Белорусской православной церкви (БПЦ) митрополитом Минским и Заславским Вениамином, говорится в сообщении на сайте главы государства.
"За последнюю четверть века в стране построено более полутора тысяч подобных культовых зданий. Нас не будет, а наши дети будут вспоминать, что мы сделали такие благие дела во имя наших детей и наших внуков", - сказал Лукашенко. "Я абсолютно убежден, что наша земля благодаря вот этой подвижнической деятельности всегда будет находиться под охраной Господа", - добавил президент Белоруссии.
Митрополит Вениамин отметил, что многие храмы и святыни были восстановлены и построены на белорусской земле и немалая заслуга в развитии духовной составляющей принадлежит главе государства, отмечается в сообщении на сайте президента Белоруссии. "Много, несомненно, сделано, но еще многое предстоит сделать, - сказал митрополит. - У нас есть прекрасная возможность здесь, в этом святом храме, усилить молитву за нашу родную Беларусь, за наш народ, за наше будущее". Митрополит Вениамин подарил президенту Лукашенко икону, которую тот, в свою очередь, передал в дар храму.
Президент Белоруссии зажег в храме свечу и обратился к прихожанам, поблагодарив их за вклад, который они, как и все сельские жители, вносят в стабильность страны. "Должен вам сказать: если бы не было вас, сельчан, нам бы было еще труднее. Именно вы являетесь основой, опорой стабильности нашего государства. Я вам безмерно за это благодарен, - заявил Лукашенко. - Если новое поколение хочет какой-то попробовать новой жизни, Господь с ними. Но мы то с вами должны в спокойствии и мире прожить эту жизнь, особенно старики наши. Им хватило, особенно после войны".
Президент Белоруссии отметил, что православный храм в агрогородке Шершуны близ Минска был построен благодаря помощи российского предпринимателя Михаила Гуцериева, компании которого ведут бизнес с Белоруссией. Лукашенко обратился к Гуцериеву: "Хочу, Михаил Сафарбекович, поблагодарить вас не только за этот храм, но и за школу, те производственные помещения, которые вы построили на миллиарды долларов в нашей стране, и продолжаете свое подвижническое дело".
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