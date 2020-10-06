Путин: Мост на Сахалин России нужен

19:00 Источник: Интерфакс

России нужен мост на Сахалин и вопрос его строительства с повестки дня не снят, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мост на Сахалин. Считаю, что очень важно. Не знаю, как там дальше нам удастся выстраивать эти коммуникации с японскими островами, но мост на Сахалин для нас имеет очень важное значение, этот вопрос не снят с повестки дня, мы его изучаем", - сказал Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций, где была поднята эта тема.

По словам главы государства, "это, конечно, дорогая история".

"И дело не только в том, чтобы выстроить мостовой переход, дело не только в этом. Дело в том, что мост целесообразно строить, по предварительным прикидкам специалистов, в таком месте, где у нас вообще не развита дорожная сеть. Это север Хабаровского края. И там предстоит работа, стоимость которой сопоставима или даже больше, чем стоимость самого моста", - сказал Путин.

Но, повторил он ещё раз, "мост на Сахалин России нужен".