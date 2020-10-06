Президент РФ заявил, что сейчас России нужен миллион доз вакцины против COVID-19
19:10 06.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин заявил, что стране сейчас нужен миллион доз вакцины от коронавируса, но важно наладить ее промышленное производство.
"По поводу того, сколько нужно, нам нужен миллион", - сказал глава государства на встрече с лидерами парламентских фракций во вторник. Путин напомнил, что "прививка института Гамалеи только проходит третью фазу проверки, но она зарегистрирована, поступает в гражданский оборот". "И сейчас будет зарегистрирована, в течение ближайших нескольких дней, надеюсь, и вторая вакцина института "Вектор" из Новосибирска", - отметил Путин. По его оценке, "все это вакцины высочайшего мирового класса - и первая, и вторая". "Уверен, скоро будет и третья российская вакцина", - указал он.
По словам президента, "вопрос сейчас в другом - наладить промышленное производство".
Новости
- 19:45 06.10.2020
- Власти Москвы не планируют возвращать пропускной режим из-за пандемии COVID-19
- 19:20 06.10.2020
- Европа даст Украине еще 10 млн евро гуманитарной помощи
- 19:00 06.10.2020
- Путин: Мост на Сахалин России нужен
- 18:50 06.10.2020
- Глава Киргизии готов вести переговоры с оппозицией
- 18:40 06.10.2020
- "Кольца конфликтов" вокруг границ России нет - Песков
- 18:35 06.10.2020
- Бишкек, Протестующие осадили отель, где собрались депутаты парламента Киргизии
- 18:25 06.10.2020
- Песков рассказал, что Путин будет делать в свой день рождения
- 18:15 06.10.2020
- В Кремле нет информации об отчете ОЗХО по Навальному - Песков
- 17:50 06.10.2020
- Эксперты ОЗХО подтвердили наличие отравляющих веществ в крови Навального - заявление
- 17:40 06.10.2020
- РФ изучит возможность частичной отмены контрсанкций против Украины - Мишустин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать