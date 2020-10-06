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Президент РФ заявил, что сейчас России нужен миллион доз вакцины против COVID-19

19:10 06.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что стране сейчас нужен миллион доз вакцины от коронавируса, но важно наладить ее промышленное производство.

"По поводу того, сколько нужно, нам нужен миллион", - сказал глава государства на встрече с лидерами парламентских фракций во вторник. Путин напомнил, что "прививка института Гамалеи только проходит третью фазу проверки, но она зарегистрирована, поступает в гражданский оборот". "И сейчас будет зарегистрирована, в течение ближайших нескольких дней, надеюсь, и вторая вакцина института "Вектор" из Новосибирска", - отметил Путин. По его оценке, "все это вакцины высочайшего мирового класса - и первая, и вторая". "Уверен, скоро будет и третья российская вакцина", - указал он.

По словам президента, "вопрос сейчас в другом - наладить промышленное производство".

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