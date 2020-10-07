Экономика Азербайджана выдержит войну за Карабах - Министерство

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азербайджан располагает достаточными экономическими ресурсами, чтобы выдержать продолжение военной операции в Нагорном Карабахе. Об этом заявил в среду советник министра экономики Азербайджана Эмиль Меджидов.

"То, что происходит сейчас, меняет картину, но в то же время это продукт тех десятилетий, когда мы вынужденно готовились. У меня нет беспокойства за азербайджанский экономический ресурс", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, выдержит ли экономика Азербайджана, если операция в Нагорном Карабахе затянется.

Он добавил, что, несмотря на дороговизну военных операций, в Баку экономическое давление не ощущается. "Жизнь продолжается в совершенно нормальном русле", - отметил Меджидов.