МКБ предоставит компании «Россети Московский регион» овердрафт на 3 млрд рублей

16:54

Московский кредитный банк (МКБ) и ПАО «Россети Московский регион» заключили договор овердрафта на 3 млрд рублей. Предполагается, что эти финансы будут использованы на пополнение оборотных средств компании. «Россети Московский регион - один из ключевых клиентов МКБ, на текущий момент компании открыт расчетный счет, заключено соглашение на кредитную линию. Овердрафт, предоставленный МКБ, позволит обеспечить дальнейшее эффективное развитие деятельности компании», - заявил директор департамента по работе с промышленными предприятиями МКБ Александр Афонин.

Основной вид деятельности ПАО «Россети Московский регион» - оказание услуг по передаче электрической энергии и технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям на территории Москвы и Московской области.