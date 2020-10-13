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НОВОСТИ

МКБ предоставит компании «Россети Московский регион» овердрафт на 3 млрд рублей

16:54 13.10.2020

Московский кредитный банк (МКБ) и ПАО «Россети Московский регион» заключили договор овердрафта на 3 млрд рублей. Предполагается, что эти финансы будут использованы на пополнение оборотных средств компании. «Россети Московский регион - один из ключевых клиентов МКБ, на текущий момент компании открыт расчетный счет, заключено соглашение на кредитную линию. Овердрафт, предоставленный МКБ, позволит обеспечить дальнейшее эффективное развитие деятельности компании», -  заявил директор департамента по работе с промышленными предприятиями МКБ Александр Афонин.

Основной вид деятельности ПАО «Россети Московский регион» - оказание услуг по передаче электрической энергии и технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям на территории Москвы и Московской области.

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