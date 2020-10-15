Директор школы №962: Учащиеся 6-11 классов готовы к дистанционному обучению
09:47 15.10.2020
Ученики 6-11 классов столичной школы №962 уже готовы к дистанционному обучению. По словам директора этой школы Ларисы Поляковой, сейчас разработан механизм общения учителя и обучающихся посредством приложения «Электронный журнал и дневник».
«Для проведения урока ни учителям, ни учащимся не нужно устанавливать никаких дополнительных приложений. Вход на занятие осуществляется непосредственно через электронный дневник школьника», - отметила Полякова. По ее словам, подготовке педагогов к обучению детей в дистанционном формате было уделено много внимания. В частности, все учителя и классные руководители участвовали в вебинарах и мастер-классах.
Директор отмечает, что в школе все готово к занятиям с точки зрения санитарной безопасности. «Рекомендации по эпидемиологической безопасности мы довели до автоматизма. Давно развели потоки - когда большое количество детей входит из разных дверей. Мы проводим термометрию, у нас висят автоматические дозаторы, обеззараживатели воздуха», - сообщила руководитель школы №962.
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