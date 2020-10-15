В Москве пройдет эксперимент по введению в ночных заведениях системы чек-ин
12:23 15.10.2020
В рамках борьбы с распространением коронавируса в Москве проведут эксперимент по введению в городских ночных заведениях системы регистрации - чек-ин посетителей. По словам мэра столицы Сергея Собянина, индустрия развлекательных и ночных заведений оказалась одной из первых жертв антиковидных ограничений. На дискотеках, в барах и ночных невозможно соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Для того, чтобы не вводить повторный запрет (подобные заведения весной были закрыты на карантин), решено опробовать новую технологию. «С 19 октября 2020 года доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377»,- написал градоначальник в своем блоге.
По его словам, регистрация номеров телефонов, конечно, не помешает распространению коронавируса. Но если затем инфекция будет выявлена у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех побывавших в этом месте людей о том, что они находятся в зоне риска и максимально быстро должны сдать тест на коронавирус. Это позволит скорее выявлять и прерывать новые цепочки распространения COVID-19.
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