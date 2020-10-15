Карантин из-за коронавируса на сегодняшний день введен в 115 школах РФ - Минпросвещения

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество российских школ на карантине из-за коронавируса увеличилось со 103 до 115, это менее 0,3% от общего числа, следует из инфографики Минпросвещения, опубликованной в Telegram-канале министерства "Большая перемена".

"Всего в 115 школах в 41 регионе сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19", - следует из материалов.