Карантин из-за коронавируса на сегодняшний день введен в 115 школах РФ - Минпросвещения
17:32 15.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество российских школ на карантине из-за коронавируса увеличилось со 103 до 115, это менее 0,3% от общего числа, следует из инфографики Минпросвещения, опубликованной в Telegram-канале министерства "Большая перемена".
"Всего в 115 школах в 41 регионе сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19", - следует из материалов.
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