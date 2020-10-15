В Москве билеты в учреждения культуры будут продавать только онлайн

17:11

Билеты в столичные театры, музеи и другие культурные учреждения с 19 октября будут продаваться только в интернете. Согласно приказу главы московского департамента культуры Александра Кибовского, это изменение произведено для противодействия распространению коронавируса и для исполнения предписаний Роспотребнадзора. Распоряжение касается посещения всех экспозиций и мероприятий в зданиях или помещениях.

Продажа билетов в электронной форме должна будет вестись так, чтобы обеспечить социальную дистанцию между посетителями. «Для крайних рядов и мест возле проходов социальной дистанцией считается полностью свободное от других посетителей пространство либо расстояние от других посетителей не менее 1,5 м», - говорится в приказе Кибовского.