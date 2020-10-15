Премьер-министр Киргизии Жапаров объявил, что полномочия президента после отставки Жээнбекова перешли к нему
18:40 15.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров объявил в четверг на митинге в Бишкеке, что полномочия президента республики после отставки Сооронбая Жээнбекова перешли к нему.
"Канат Исаев (спикер парламента - прим. ТАСС) официально отказался исполнять обязанности президента. Они перешли ко мне", - сказал Жапаров.
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