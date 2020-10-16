Исполняющий обязанности президента Киргизии поддерживает идею проведения люстрации

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр и исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что поддерживает идею проведения люстрации в стране. "Да, люстрация нужна", - сказал он в пятницу в Бишкеке, отвечая на вопросы журналистов.

Он также сообщил, что намерен укомплектовать государственные органы "профессиональными кадрами".

Сооронбай Жээнбеков 15 октября объявил об уходе в отставку с поста президента Киргизии. Его полномочия перешли к премьер-министру Садыру Жапарову после того, как от них отказался спикер парламента Канат Исаев.