Исполняющий обязанности президента Киргизии поддерживает идею проведения люстрации
10:20 16.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр и исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что поддерживает идею проведения люстрации в стране. "Да, люстрация нужна", - сказал он в пятницу в Бишкеке, отвечая на вопросы журналистов.
Он также сообщил, что намерен укомплектовать государственные органы "профессиональными кадрами".
Сооронбай Жээнбеков 15 октября объявил об уходе в отставку с поста президента Киргизии. Его полномочия перешли к премьер-министру Садыру Жапарову после того, как от них отказался спикер парламента Канат Исаев.
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