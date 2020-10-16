Число школ на карантине увеличилось в РФ за сутки со 115 до 125 - Минпросвещения
11:20 16.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество школ в РФ, в настоящее время находящихся на карантине из-за коронавируса, увеличилось за сутки со 115 до 125, что составляет 0,31% от их общего числа. Такие данные приводятся в инфографике Минпросвещения, опубликованной в пятницу в Telegram-канале министерства "Большая перемена".
"Всего в 125 школах в 41 регионе сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19", - сообщается в материалах.
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