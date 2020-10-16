Число школ на карантине увеличилось в РФ за сутки со 115 до 125 - Минпросвещения

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество школ в РФ, в настоящее время находящихся на карантине из-за коронавируса, увеличилось за сутки со 115 до 125, что составляет 0,31% от их общего числа. Такие данные приводятся в инфографике Минпросвещения, опубликованной в пятницу в Telegram-канале министерства "Большая перемена".

"Всего в 125 школах в 41 регионе сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19", - сообщается в материалах.