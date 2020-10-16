Финский премьер покинула саммит ЕС из-за возможного заражения коронавирусом

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Финляндии Санна Марин покинула проходящий в Брюсселе саммит ЕС в пятницу из-за того, что контактировала с человеком, заразившимся коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба финского правительства.

"Марин была в одном помещении с заразившимся коронавирусом депутатом финского парламента Томом Пакаленом. В связи с этим сегодня премьер-министр покинула саммит ЕС и попросила премьер-министра Швеции Стефана Лёвена представлять Финляндию на завершающем этапе встречи", - говорится в сообщении.

Марин вернется в Финляндию, где сделает тест на коронавирус и уйдет на карантин, добавили в пресс-службе.