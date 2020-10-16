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Новые положения конституции потребуют изменения более чем 150 законов - Крашенинников

13:32 16.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая редакция Конституции РФ повлечет внесение поправок более чем в 150 законов, а не 100, как планировалось ранее. Об этом в пятницу сообщил сопредседатель рабочей группы по мониторингу реализации конституционных изменений, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Когда мы готовили перечень предполагаемых законодательных актов, которые вытекают из конституции, мы подготовили 100 законов, которые должны быть изменены. Так вот, мы сейчас видим, что их будет гораздо больше. Не 100 и даже, наверное, не 150, а гораздо больше", - сказал Крашенинников.

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