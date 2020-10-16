Турция на учениях сбила тремя ракетами С-400 три цели - источник

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция впервые опробовала на учениях на севере страны в районе города Синоп купленные у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом сообщил ТАСС в пятницу военно-дипломатический источник.

"На учениях были выполнены пуски трех ракет ЗРС С-400. Все они успешно поразили назначенные цели", - уточнил он.