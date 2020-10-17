Глава МИД Турции обвинил Армению в военных преступлениях и убийствах мирных жителей
10:20 17.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу осудил в субботу обстрел азербайджанского города Гянджи и выразил уверенность, что виновные "заплатят за это преступление".
"Армения продолжать совершать военные преступления и убивать мирных жителей. Она убивает мирных жителей, не говоря уже о детях. Молчание по отношению к этой жестокости означает быть партнером этих убийств", - написал министр на своей странице в "Твиттере".
"Мы всегда на стороне Азербайджана", - добавил глава турецкого внешнеполитического ведомства.
По последним данным МЧС Азербайджана, в результате ракетного удара по Гяндже в ночь на субботу погибли 13 человек, 52 человека ранены, все - мирные граждане. По городу попало минимум две ракеты, в том числе баллистическая ракета "Эльбрус" (SCUD). В результате были разрушены не менее 20 домов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал эти удары военным преступлением и заявил, что руководство Армении должно понести ответственность за обстрелы гражданского населения.
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