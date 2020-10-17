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НОВОСТИ

На фоне очередной антиправительственной акции в Бангкоке закрывают метро

13:00 17.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все станции синей линии подземного метро (MRT) и наземное метро (BTS) в Бангкоке закрыты после объявления о запланированной на субботу очередной антиправительственной акции протеста.

"Все станции синей линии MRT прекращают работу с 12:30 (08:30 мск) до дальнейшего уведомления, - отмечается в публикации оператора метро. - Фиолетовая линия MRT работает в обычном режиме". "MRT приносит извинения за возможные неудобства", - отметили в компании.

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