На фоне очередной антиправительственной акции в Бангкоке закрывают метро

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все станции синей линии подземного метро (MRT) и наземное метро (BTS) в Бангкоке закрыты после объявления о запланированной на субботу очередной антиправительственной акции протеста.

"Все станции синей линии MRT прекращают работу с 12:30 (08:30 мск) до дальнейшего уведомления, - отмечается в публикации оператора метро. - Фиолетовая линия MRT работает в обычном режиме". "MRT приносит извинения за возможные неудобства", - отметили в компании.