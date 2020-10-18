Собянин: Есть проблема в том, что в Москве намного стало меньше мигрантов
09:40 18.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число трудовых мигрантов в Москве снизилось на 40% в нынешнем году. Об этом заявил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".
"Есть проблема, связанная с тем, что в Москве намного стало меньше мигрантов. Процентов на 40, по отдельным оценкам", - сказал Собянин.
Он отметил, что снижение числа мигрантов влияет на рынок труда в Москве, особенно в жилищно-коммунальной сфере, где задействованы сезонные рабочие, в том числе приезжающие из-за рубежа. "Это ручной труд, это лопата, метла, лом. Далеко не все москвичи готовы работать на таких работах. Но потихоньку все равно решаем и эту задачу, очень много механизации. Привлекаем людей из других регионов", - добавил Собянин.
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