Венесуэле бесплатно поставили российский препарат от коронавируса, стоимостью 8 тысяч рублей за упаковку - СМИ
09:32 19.10.2020 Источник: Эхо Москвы
Российский препарат от коронавируса, стоимостью 8 тысяч рублей за упаковку, бесплатно поставили Венесуэле. Президент страны Николас Мадуро заявил, что из России прибыли тысячи доз, чтобы спасти жизни. Он продемонстрировал упаковку «Авифавира», передает РИА Новости. Мадуро отметил, что лекарство будет бесплатным для граждан.
Для россиян препараты на основе фавипиравира небесплатны — производители говорили, что «Авифавир» будет стоить от 8 тысяч рублей за пачку, «Коронавир» — от 11 с половиной тысяч, «Арепливир» — больше 12 тысяч рублей. Эхо Москвы
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