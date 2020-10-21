Россиян призвали к ответственности на карантине с помощью флешмоба

19:33

На YouTube появился вирусный ролик с флешмобом, основанным на меме с танцующими гробовщиками из Ганы. Этот флешмоб призывает россиян ответственно относиться к карантинным мерам и методам дезинфекции в связи с пандемией коронавируса. Видео появилось на канале Юрия Позднякова 19 октября, и за два дня набрало более 52 тыс. просмотров.

На видео молодые люди в белых халатах и защитных масках танцуют с картонным гробом в электричках и на железнодорожных вокзалах Подмосковья, раздавая всем желающим средства индивидуальной защиты. Данным флешмобом ребята хотели показать всем, что необходимо более ответственно подходить к проблеме COVID-19, так как победить недуг можно лишь общими усилиями.

По словам авторов ролика, все они болели страшным недугом или же сталкивались с коронавирусом через своих близких и знакомых людей. Видя то, что многие люди безответственно подходят к ношению масок, использованию дезинфекторов, не соблюдают дистанцию, они решили сделать флешмоб, на который бы обратили внимание в местах массового скопления людей.

Стоит отметить, что миссия удалась, так как никто не оставался равнодушным. Многие люди улыбались, а некоторые снимали видео на свои телефоны.