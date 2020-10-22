Путин рассказал, как Навального выпустили за границу на лечение
20:00 22.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин заявил, что лично поручил прокуратуре разрешить блогеру Алексею Навальному вылететь в Берлин на лечение. На заседании дискуссионного клуба "Валдай" Путин указал, что "если бы этого фигуранта действительно, власти, во всяком случае, хотели бы отравить, вряд ли бы отправили его на лечение в Германию".
"Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение, имея в виду, что могли бы и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием. У него были ограничения на выезд", - заявил президент.
"Но я все равно попросил Генеральную прокуратуру разрешить это сделать, и он уехал", - добавил российский лидер.
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