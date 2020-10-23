Алиев заявил об освобождении ряда населенных пунктов в 4 районах вокруг Нагорного Карабаха

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в пятницу о взятии под контроль азербайджанской армией 13 сел в четырех районах вокруг Нагорного Карабаха.

"Азербайджанская армия освободила два села в Ходжавендском, пять сел в Джебраильском, два села в Зангиланском и четыре села в Губадлинском районах", - написал глава государства на своей странице в "Твиттере".