Британия приняла ряд непубличных мер против России после инцидента в Солсбери - СМИ
09:30 24.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британское правительство санкционировало осуществление негласных мер против российского руководства после инцидента в Солсберри. С такими утверждениями в опубликованном в субботу интервью "Таймс" выступил бывший советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности и экс-секретарь британского кабмина Марк Седвилл.
Он отметил что Лондон не ограничился высылкой российских дипломатов и санкциями, о которых было объявлено официально. "Мы приняли ряд непубличных мер, в том числе касавшихся незаконного вывода денег из России, и также негласных мер, о которых я, само собой, рассказать не могу", - добавил он.
"То, что вы этого не видите, не значит, что мы этого не делаем", - заявил Седвилл отвечая на вопрос о том, почему Великобритания до сих пор не применила против РФ декларируемый потенциал для осуществления мощных кибератак. При этом он подчеркнул, что "незаконных операций" Лондон не проводил.
"Для нас важно иметь свободу маневра в серой зоне и эффективно ей пользоваться. Нельзя отдавать инициативу нашим противникам. Есть уязвимые точки, которые мы можем использовать, просто мы не всегда об этом говорим", - сказал Седвилл.
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