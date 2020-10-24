В фильме "Франциск" фраза Папы Римского об однополых браках подана неверно - СМИ
17:18 24.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фраза Папы Римского Франциска о гражданских правах однополых пар в документальном фильме американского режиссера российского происхождения Евгения Афинеевского "Франциск" была намеренно переведена неверно. Об этом корр. ТАСС сообщил в субботу ватиканский источник, близкий к Святому престолу.
"В фильме был допущен явный подлог, причем с совершенно конкретными целями, чтобы повлиять на общественное мнение консервативного католического крыла в США перед выборами. В Ватикане было проведено внутреннее расследование, в результате которого выяснилось, что в оригинальном интервью на испанском языке никогда не употреблялось слово "семья" или "брак", но гражданское "сожительство". Папа говорит о состоящих в гражданском сожительстве людях, которые могут иметь юридические права", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что речь идет о правах наследования, совместном пользовании имуществом, налоговых вопросах, социальной помощи.
НОВОСТИ
- 18:03 24.10.2020
- Мэр Киева заболел коронавирусом
- 16:08 24.10.2020
- Генерал да Вилье: Турция больше не является светским государством
- 15:43 24.10.2020
- Названы регионы с наиболее тяжелой ситуацией с COVID-19
- 15:42 24.10.2020
- Почти полмиллиона онлайн-уроков провели учителя в Москве за неделю
- 15:30 24.10.2020
- Эрдоган: Макрону требуется лечение психических расстройств
- 14:02 24.10.2020
- Турция продолжит подготовку комплексов С-400 к развертыванию
- 13:35 24.10.2020
- Американцам, находящимся в Белоруссии рекомендовано запастись продуктами и лекарствами на три дня
- 13:16 24.10.2020
- МЧС Белоруссии разрешило пуск первого энергоблока БелАЭС
- 12:30 24.10.2020
- Система маркировки лекарств временно переводится в уведомительный режим
- 11:17 24.10.2020
- Геннадий Зюганов: Мы должны удвоить численность партии...
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать