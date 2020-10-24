В фильме "Франциск" фраза Папы Римского об однополых браках подана неверно - СМИ

17:18 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фраза Папы Римского Франциска о гражданских правах однополых пар в документальном фильме американского режиссера российского происхождения Евгения Афинеевского "Франциск" была намеренно переведена неверно. Об этом корр. ТАСС сообщил в субботу ватиканский источник, близкий к Святому престолу.

"В фильме был допущен явный подлог, причем с совершенно конкретными целями, чтобы повлиять на общественное мнение консервативного католического крыла в США перед выборами. В Ватикане было проведено внутреннее расследование, в результате которого выяснилось, что в оригинальном интервью на испанском языке никогда не употреблялось слово "семья" или "брак", но гражданское "сожительство". Папа говорит о состоящих в гражданском сожительстве людях, которые могут иметь юридические права", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что речь идет о правах наследования, совместном пользовании имуществом, налоговых вопросах, социальной помощи.