Из-за пандемии в Италии на месяц закроют театры, кино и спортзалы, в вечерние часы
14:10 25.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал распоряжение о введении дополнительных ограничений для предотвращения распространения коронавируса нового типа. Как сообщает в воскресенье агентство АНСА, с 26 ноября до 24 ноября в стране закрываются спортзалы, общественные бассейны, игровые залы, кинотеатры и театры, спа и термальные центры.
Кроме того, прекращается работа всех точек общепита - баров, ресторанов, кафе - после 18:00 (20:00 мск). По данным агентства, правительство изыскивает сумму до 2 миллиардов евро, которые планируется выплатить представителям этой категории бизнеса в качестве компенсации.
Число клиентов за столиками сокращается с шести до четырех человек, за исключением тех случаев, когда посетители - члены одной семьи, проживающие вместе. После 18:00 (20:00 мск) рестораны могут предоставлять блюда только навынос. Это ограничение не касается придорожных точек общепита.
Распоряжение премьера также рекомендует сократить до необходимого минимума любые передвижения граждан.
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