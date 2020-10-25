Украина: Из-за сообщения о минировании закрыли избирательный участок Винницкой области
15:10 25.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избирательный участок в поселке Тывров Винницкой области Украины пришлось закрыть из-за сообщения о минировании в день проходящих в стране местных выборов. Об этом сообщает гражданская сеть "Опора".
"В поселке Тывров Тывровского района поступило сообщение о том, что участок заминировали. На избирательный участок прибыла полиция. Всех, кто находился на участке, попросили покинуть помещение", - отмечается в сообщении.
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