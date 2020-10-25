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Партия "Слуга народа" считает, что выборы на Украине можно считать состоявшимися

18:10 25.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Текущий ход голосования на местных выборах на Украине говорит о том, что в целом выборы можно считать состоявшимися. Об этом заявил в воскресенье на брифинге глава президентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Можно утверждать, что местные выборы 2020 года состоялись на высоком уровне относительно прозрачности, честности и соответствия законодательству, а также мировым стандартам", - сказал он. Корниенко заявил, что "кричащего применения административного ресурса" во время выборов не было. "Есть нарушения, конечно. Но понятно, что они не являются существенными и на итогах выборов вряд ли скажутся", - добавил политик.

По уточненной информации партии, явка избирателей по состоянию на 14:00 мск составила в среднем по стране около 16%, проголосовали около 4,5 млн граждан.

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