Партия "Слуга народа" считает, что выборы на Украине можно считать состоявшимися
18:10 25.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Текущий ход голосования на местных выборах на Украине говорит о том, что в целом выборы можно считать состоявшимися. Об этом заявил в воскресенье на брифинге глава президентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
"Можно утверждать, что местные выборы 2020 года состоялись на высоком уровне относительно прозрачности, честности и соответствия законодательству, а также мировым стандартам", - сказал он. Корниенко заявил, что "кричащего применения административного ресурса" во время выборов не было. "Есть нарушения, конечно. Но понятно, что они не являются существенными и на итогах выборов вряд ли скажутся", - добавил политик.
По уточненной информации партии, явка избирателей по состоянию на 14:00 мск составила в среднем по стране около 16%, проголосовали около 4,5 млн граждан.
НОВОСТИ
- 18:20 25.10.2020
- Здание Института Роберта Коха в Берлине пытался поджечь неизвестный - полиция
- 17:10 25.10.2020
- Ограничительный режим из- за пандемии в Испании продлят еще на полгода - СМИ
- 16:30 25.10.2020
- Для развития авиации в регионе оборонный завод в Дагестане создал свою авиакомпанию
- 16:10 25.10.2020
- Заявление Эрдогана о психических расстройствах Макрона неприемлемы для ЕС - Боррель
- 15:30 25.10.2020
- В 2020 году бюджет может недополучить 2 трлн доходов - Кудрин
- 15:20 25.10.2020
- Узнав про планирующуюся акцию протеста силовики блокировали центр Минска
- 15:10 25.10.2020
- Украина: Из-за сообщения о минировании закрыли избирательный участок Винницкой области
- 14:20 25.10.2020
- Генпрокуратура Армении получила доказательства участия ВС Турции в боевых действиях в Нагорном Карабахе
- 14:10 25.10.2020
- Из-за пандемии в Италии на месяц закроют театры, кино и спортзалы, в вечерние часы
- 13:30 25.10.2020
- Эффективность Договора о запрещении ядерного оружия вызывает сомнение у министр обороны Японии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать