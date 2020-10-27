Космонавт пожаловался, что ему не дали шоколадку после забора венозной крови на МКС

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который сейчас находится на Международной космической станции (МКС), рассказал, что после забора венозной крови во время эксперимента ему не предоставят дополнительный выходной и не дадут шоколадку.

"Как-то не запланировали нам ни входной, ни шоколадку, к сожалению. От шоколадки я бы сейчас не отказался, конечно", - пошутил космонавт во вторник во время трансляции "Космического урока" на канале "Роскосмос ТВ" в YouTube.

Кудь-Сверчков отметил, что дни на МКС полностью заполнены работой, которую члены экипажа с удовольствием делают.

В свою очередь космонавт Сергей Рыжиков, тоже находящийся на МКС, пояснил, что забор венозной крови проходит в рамках эксперимента "Нейроиммунитет". Для этого у Кудь-Сверчкова постоянно снимают кардиограмму и меряют пульс.

Сейчас на борту МКС находятся трое членов экипажа - Рыжиков, Кудь-Сверчков и астронавт НАСА Кэтлин Рубинс. Они прибыли на станцию 14 октября на корабле "Союз МС-17" за рекордное время 3 часа 3 минуты.