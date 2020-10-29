Кабмин выделит 5,5 млрд рублей семьям с детьми на погашение ипотеки - Мишустин
21:20 29.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России выделит 5,5 млрд рублей для помощи с погашением ипотеки семьям с детьми. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании правительства.
"Рассмотрим вопрос о выделении в текущем году дополнительных средств для поддержки семей с детьми, - сказал он. - Направим 5,5 млрд рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов за счет государства семьям, где после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети. Их родители могут получить 450 тыс. рублей на компенсацию платежа по жилищному кредиту".
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