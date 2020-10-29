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Ужесточать ограничительные меры, как в Европе, в Москве не планируется - Собянин

21:55 29.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Москвы не будут вводить дополнительные противоэпидемические жесткие меры, как в Европе, при соблюдении уже ранее введенных. Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Если мы будем соблюдать четко те требования, которые мы уже предъявляем, дополнительных мер не понадобится. Очень надеюсь, что никаких жестких мер, которые применяются сегодня в Европе - во Франции, в Германии, в других странах, мы вводить не будем. Сегодня ситуация по крайней мере говорит о том, что мы можем обойтись без этого", - сказал Собянин.

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