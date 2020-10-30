Во Франции задержали возможного соучастника террориста из Ниццы - СМИ

12:05 Источник: Интерфакс

Французская полиция задержала предполагаемого соучастника главного подозреваемого в нападении на церковь Нотр-Дам в Ницце, сообщает газета "Нис Матен".

Задержанному 47 лет. Следствие предполагает, что он контактировал с главным подозреваемым накануне атаки и дал ему телефон.

В четверг утром вооруженный ножом мужчина убил трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце. Нападавший получил огнестрельное ранение во время задержания, он госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. Во время оказания ему срочной медицинской помощи он повторял "Аллах Акбар". Позже у него нашли свидетельство итальянского "Красного Креста". Оказалось, что он - тунисец 1999 года рождения. Он нелегально прибыл в Италию, а оттуда - перебрался во Францию.

В церковь он принес с собой несколько ножей, два мобильных телефона, Коран.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал случившееся "актом исламистского терроризма".

После недавних заявлений Макрона о кризисе ислама по всему миру и высмеивающих ислам карикатур в журнале "Шарли Эбдо" отношения страны с мусульманскими общинами обострились.