Во Франции задержали возможного соучастника террориста из Ниццы - СМИ
12:05 30.10.2020 Источник: Интерфакс
Французская полиция задержала предполагаемого соучастника главного подозреваемого в нападении на церковь Нотр-Дам в Ницце, сообщает газета "Нис Матен".
Задержанному 47 лет. Следствие предполагает, что он контактировал с главным подозреваемым накануне атаки и дал ему телефон.
В четверг утром вооруженный ножом мужчина убил трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце. Нападавший получил огнестрельное ранение во время задержания, он госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. Во время оказания ему срочной медицинской помощи он повторял "Аллах Акбар". Позже у него нашли свидетельство итальянского "Красного Креста". Оказалось, что он - тунисец 1999 года рождения. Он нелегально прибыл в Италию, а оттуда - перебрался во Францию.
В церковь он принес с собой несколько ножей, два мобильных телефона, Коран.
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал случившееся "актом исламистского терроризма".
После недавних заявлений Макрона о кризисе ислама по всему миру и высмеивающих ислам карикатур в журнале "Шарли Эбдо" отношения страны с мусульманскими общинами обострились.
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