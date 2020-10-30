Виталий Дымарский, главный редактор "Эха Москвы" в Петербурге, покидает свой пост
21:10 30.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге Виталий Дымарский покидает свой пост. Информация об этом появилась на сайте радиостанции в пятницу.
"Он (Дымарский - прим. ТАСС) сообщил, что принял такое решение после почти пяти лет работы в связи со своим состоянием здоровья", - говорится на сайте радиостанции.
После ухода с поста главного редактора Дымарский продолжит работу на радио. Выборы нового главного редактора состоятся 2 ноября. Как сообщает сайт радиостанции, Виталий Дымарский предложит на эту должность корреспондента радиостанции "Эхо Москвы" и академического руководителя программы "Медиапроизводство и медиааналитика" НИУ ВШЭ в Петербурге Валерия Нечая.
Кроме поста главного редактора "Эха Москвы" в Петербурге Виталий Дымарский также занимает должность главного редактора исторического журнала "Дилетант", авторами которого выступают журналисты радиостанции "Эхо Москвы".
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