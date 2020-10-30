Более 40 школ в России закрыли из-за коронавируса на карантин
22:10 30.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число российских школ, закрытых из-за коронавируса на карантин, уменьшилось за сутки с 45 до 44, это 0,11% от общего числа. Об этом свидетельствуют данные инфографики Минпросвещения РФ, опубликованной в пятницу в телеграм-канале министерства "Большая перемена".
"В 44 школах в 18 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией. Открылось школ больше, чем закрылось", - говорится в материалах.
По данным Минпросвещения, 29 октября в стране было закрыто 45 школ.
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