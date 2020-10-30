0
0
85
НОВОСТИ

Более 40 школ в России закрыли из-за коронавируса на карантин

22:10 30.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число российских школ, закрытых из-за коронавируса на карантин, уменьшилось за сутки с 45 до 44, это 0,11% от общего числа. Об этом свидетельствуют данные инфографики Минпросвещения РФ, опубликованной в пятницу в телеграм-канале министерства "Большая перемена".

"В 44 школах в 18 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией. Открылось школ больше, чем закрылось", - говорится в материалах.

По данным Минпросвещения, 29 октября в стране было закрыто 45 школ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:50 30.10.2020
Сеть отелей Marriott оштрафовали за утечку данных о клиентах на 24 млн $
0
49
22:40 30.10.2020
В Подмосковье проверили на соблюдение санитарных норм около тысячи торговых центров
0
67
22:30 30.10.2020
Католический храм в Москве закрылся из-за угрозы терактов
0
87
22:20 30.10.2020
Для борьбы с пандемией в Бельгии началась мобилизация всех лиц с медицинским образованием
0
96
21:30 30.10.2020
Турция: До 522 человек увеличилось число пострадавших в результате землетрясения
0
155
21:10 30.10.2020
Виталий Дымарский, главный редактор "Эха Москвы" в Петербурге, покидает свой пост
0
226
20:30 30.10.2020
В Кировской области при пожаре в доме погибли четверо маленьких детей
0
223
20:20 30.10.2020
Трамп уверен в победе своей партии на всеобщих американских выборах
0
257
19:35 30.10.2020
Продолжение войны в Карабахе для Армении чревато банкротством
0
408
19:33 30.10.2020
Во Франции ввели аналогичную московской систему пропусков
0
262

Возврат к списку