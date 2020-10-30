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НОВОСТИ

Католический храм в Москве закрылся из-за угрозы терактов

22:30 30.10.2020

Глава католической архиепархии в России архиепископ Павел Пецци распорядился закрыть храм Святого Людовика на Малой Лубянке в Москве в связи с террористическими нападениями во Франции с 1 по 4 ноября. В храме Святого Людовика действует община французского землячества. Таким образом, верующие не смогут посетить богослужения на День всех святых.

Редакция НГ-религий

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