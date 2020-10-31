Причиной смерти двух пациентов стационара в Челябинске стало отсутствие кислорода
12:30 31.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Причиной смерти двух пациентов ковидного стационара в Челябинске стало отсутствие кислорода после пожара и взрыва в кислородной будке. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
"По предварительной информации, смерть пациентов наступила после отключения кислородной поддержки из-за пожара и взрыва в кислородной будке. Точные причины смерти будут установлены в ходе экспертизы", - сказал источник.
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