Причиной смерти двух пациентов стационара в Челябинске стало отсутствие кислорода

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причиной смерти двух пациентов ковидного стационара в Челябинске стало отсутствие кислорода после пожара и взрыва в кислородной будке. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

"По предварительной информации, смерть пациентов наступила после отключения кислородной поддержки из-за пожара и взрыва в кислородной будке. Точные причины смерти будут установлены в ходе экспертизы", - сказал источник.