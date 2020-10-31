Актер Шон Коннери, известный по роли Джеймса Бонда, умер в возрасте 90 лет
16:00 31.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британский актер Шон Коннери, получивший мировую известность по роли агента британских спецслужб Джеймса Бонда, ушел из жизни в возрасте 90 лет. Об этом в субботу сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на родственников артиста.
За свою профессиональную карьеру артист снялся в более чем 70 картинах, в том числе в семи кинолентах про агента 007.
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