Актер Шон Коннери, известный по роли Джеймса Бонда, умер в возрасте 90 лет

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский актер Шон Коннери, получивший мировую известность по роли агента британских спецслужб Джеймса Бонда, ушел из жизни в возрасте 90 лет. Об этом в субботу сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на родственников артиста.

За свою профессиональную карьеру артист снялся в более чем 70 картинах, в том числе в семи кинолентах про агента 007.