В РПЦ призвали включить священные тексты в школьную программу по литературе

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал включить священные тексты традиционных религий в школьную программу по литературе. Об этом он заявил в субботу в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

"Мне кажется, что священные тексты традиционных религий должны быть, пусть даже в каком-то сокращенном объеме, включены в школьную программу, в том числе в школьную программу по литературе", - сказал он.

Митрополит считает также, что священные тексты традиционных религий не должны иметь возрастной маркировки, и поддержал предложение главы комитета Государственной думы РФ по культуре Елены Ямпольской о пересмотре системы возрастной маркировки литературных произведений.

"Мне кажется очень правильным предложение оставить только одну маркировку 18+. Это черта, которая очень условна, она отделяет людей совершеннолетних от несовершеннолетних, и в ту категорию, которая будет маркироваться 18+, нужно вносить ту литературу, которая может шокировать ребенка, оказать негативное воздействие на его психику. Конечно же, священные тексты традиционных религий не должны вообще никак маркироваться", - добавил глава ОВЦС.

27 октября президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству заявил, что вопрос об изменении правил возрастной маркировки произведений литературы и искусства будет проработан. Таким образом он прокомментировал соответствующие предложения Елены Ямпольской, назвавшей нынешнюю возрастную маркировку абсурдной.

Ямпольская заявила, что нынешняя система возрастной маркировки (0+, 6+, 12+ и так далее) уже не первый год мешает театрам, библиотекам, музеям и книготорговле. Она привела ряд примеров ("Тихий Дон" имеет маркировку 18+, "Ромео и Джульетта" - 16+, Евангелие и Коран - 16+), и предложила оставить только маркировку 18+.