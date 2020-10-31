В РПЦ призвали включить священные тексты в школьную программу по литературе
18:30 31.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал включить священные тексты традиционных религий в школьную программу по литературе. Об этом он заявил в субботу в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".
"Мне кажется, что священные тексты традиционных религий должны быть, пусть даже в каком-то сокращенном объеме, включены в школьную программу, в том числе в школьную программу по литературе", - сказал он.
Митрополит считает также, что священные тексты традиционных религий не должны иметь возрастной маркировки, и поддержал предложение главы комитета Государственной думы РФ по культуре Елены Ямпольской о пересмотре системы возрастной маркировки литературных произведений.
"Мне кажется очень правильным предложение оставить только одну маркировку 18+. Это черта, которая очень условна, она отделяет людей совершеннолетних от несовершеннолетних, и в ту категорию, которая будет маркироваться 18+, нужно вносить ту литературу, которая может шокировать ребенка, оказать негативное воздействие на его психику. Конечно же, священные тексты традиционных религий не должны вообще никак маркироваться", - добавил глава ОВЦС.
27 октября президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству заявил, что вопрос об изменении правил возрастной маркировки произведений литературы и искусства будет проработан. Таким образом он прокомментировал соответствующие предложения Елены Ямпольской, назвавшей нынешнюю возрастную маркировку абсурдной.
Ямпольская заявила, что нынешняя система возрастной маркировки (0+, 6+, 12+ и так далее) уже не первый год мешает театрам, библиотекам, музеям и книготорговле. Она привела ряд примеров ("Тихий Дон" имеет маркировку 18+, "Ромео и Джульетта" - 16+, Евангелие и Коран - 16+), и предложила оставить только маркировку 18+.
НОВОСТИ
- 18:00 31.10.2020
- Путин внес в Госдуму проект закона о порядке формирования Совета Федерации
- 17:30 31.10.2020
- Ильхам Алиев оценил стоимость уничтоженной в Карабахе военной техники Армении в $2,7 млрд
- 17:00 31.10.2020
- Канцлер Австрии заявил о борьбе с "политическим исламом" после нападения на церковь в Вене
- 16:00 31.10.2020
- Актер Шон Коннери, известный по роли Джеймса Бонда, умер в возрасте 90 лет
- 15:00 31.10.2020
- В КоАП может появиться серьезный штраф за продажу поддельных кормов для животных
- 14:40 31.10.2020
- Андрей Воробьев рассказал о нововведениях в Подмосковье в связи с COVID-19
- 14:00 31.10.2020
- Цензура Twitter фактической информации угрожает национальной безопасности - власти США
- 13:00 31.10.2020
- Около половины россиян не уверены в завтрашнем дне - опрос
- 12:30 31.10.2020
- Причиной смерти двух пациентов стационара в Челябинске стало отсутствие кислорода
- 12:00 31.10.2020
- На акцию протеста против запрета абортов в Варшаве вышли около 100 тысяч человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать