Галеристы объединились в ассоциацию

15:55 Источник: НГ-Online

В Московском музее современного искусства прошла пресс-конференция, посвященная созданию Ассоциаций галерей (АГА). По словам учредителей, АГА - некоммерческая организация, которая помимо "формирования единого информационного пространства, ведения образовательной деятельности, развития и укрепления международных связей" возьмет на себя "разработку мер, направленных на получение льгот и преференций для галерей, включая компенсацию за участие в ярмарках современного искусства; активное взаимодействие с государством, работу над упрощением таможенного режима, импорта и экспорта произведений искусства и обеспечение экономической поддержки". Обещает АГА галереям и юридическую поддержку. Согласно манифесту, размещенному на сайте Ассоциации галерей, цель объединения - "совместные действия по упорядочению рынка современного искусства".

На данный момент в АГА вошли галерея XL, "Крокин галерея", "Триумф", pop/off/art, Anna Nova, "КультПроект", 11.12 GALLERY, a-s-t-r-a, Askeri Gallery, InArt Gallery by Ksenia Podoynitsina, Syntax, Totibadze Gallery, VP Studio, "Восточная галерея" и "Треугольник". Организация принимает новых членов, а для онлайн-галерей и проектов, не имеющих выставочного пространства, создан статус «ассоциированного члена». В правление АГА вошли руководители галерей - членов АГА, а также президент Фонда поддержки современного искусства «Винзавод» Софья Троценко.

По информации пресс-службы АГА