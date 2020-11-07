ЕС ввел санкции против президента Белоруссии - Официальный журнал
17:40 06.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников страны, включая председателя КГБ Ивана Тертеля и председателя Конституционного суда Петра Миклашевича. Постановление Совета ЕС об этом опубликовано в пятницу в Официальном журнале ЕС.
"Ввиду серьезности ситуации в Белоруссии, принимая во внимания продолжающиеся репрессии против представителей гражданского общества и активистов оппозиции Александр Лукашенко и 14 других физических лиц включены в санкционный список ЕС", - говорится в документе.
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