ЕС ввел санкции против президента Белоруссии - Официальный журнал

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников страны, включая председателя КГБ Ивана Тертеля и председателя Конституционного суда Петра Миклашевича. Постановление Совета ЕС об этом опубликовано в пятницу в Официальном журнале ЕС.

"Ввиду серьезности ситуации в Белоруссии, принимая во внимания продолжающиеся репрессии против представителей гражданского общества и активистов оппозиции Александр Лукашенко и 14 других физических лиц включены в санкционный список ЕС", - говорится в документе.