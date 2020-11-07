АПЛ "Хабаровск" станет вторым носителем ракет "Посейдон"

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атомную подлодку специального назначения проекта 09851 "Хабаровск", способную нести до шести стратегических беспилотников "Посейдон", спустят на воду в первой половине 2021 года. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Вывод из эллинга завода "Севмаш" подлодки "Хабаровск" запланирован на весну - лето будущего года. Затем начнутся заводские ходовые испытания субмарины", - сказал собеседник агентства.