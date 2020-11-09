Сотни клириков Александрийского патриархата хотят уйти в РПЦ - архиепископ Леонид

14:12 Источник: Интерфакс

В Русской православной церкви изучают возможность приема в ее ряды сотен священников Александрийского патриархата, недовольных тем, что их духовный лидер патриарх Феодор признал новую церковь Украины (ПЦУ).

Зампред синодального Отдела внешних церковных связей архиепископ Леонид в эфире радио "Вести FM" напомнил, что Александрийский Синод не давал патриарху права принимать такое решение.

По словам архиепископа, в адрес РПЦ поступает не одна сотня обращений со стороны клириков Александрийской церкви о желании перейти под омофор патриарха Кирилла.

Представитель РПЦ сообщил, что она изучает "этот вопрос" и даже в какой-то мере сдерживает клириков, обратившихся с просьбой о переходе, поскольку Русская церковь, как он отметил, не придерживается политики экспансии и является сторонницей честных и порядочных отношений между Церквями.

"Даже когда нас предали, мы все равно придерживаемся тех правил отношений, которые были установлены между Церквями. Мы не нарушаем данное слово. И хотим видеть это и от других Церквей. Мы хотим от наших партнеров такой же ответственности и такого же доброго отношения. Не высокопарных слов и каких-то заявлений, но если вы что-то обещали - делайте, потому что за вами стоят миллионы, миллионы людей", - подчеркнул архиепископ.