В ВОЗ рассказали, когда наступит переломный момент в борьбе с коронавирусом

08:40 Источник: РОСБАЛТ

Переломный момент в борьбе с пандемией коронавируса может наступить в марте следующего года. Об этом заявил глава отдела Всемирной организации здравоохранения по обеспечению доступа к вакцинам Брюс Эйлвард, передает пресс-служба ВОЗ.

По его словам, к марту 2021 года будет не только обеспечено наличие достаточного количества средств индивидуальной защиты и вентиляторов, но также будет закончена разработка вакцины. К весне появятся и средства для самостоятельного тестирования на вирус. Человечество может оказаться в ситуации, которая кардинально поменяет нынешнюю обстановку с эпидемией, уверен Эйлвард.

Он добавил, что в первом квартале 2021 года ВОЗ намерена начать развертывание программ по раздаче вакцин от коронавируса.